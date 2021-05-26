فيديو.. رسالة مؤثرة من الفنان شريف دسوقي للرئيس السيسي

المستقلة/- منى شعلان/ يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسى دعمه للفنان المصري شريف دسوقي في أزمته الصحية والتي أدت إلى بتر قدمه، حيث أعلن طارق دسوقى، شقيق الفنان أن الرئيس أرسل صباح اليوم، مندوب رئاسة الجمهورية إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، ومعه “كارت شخصي وباقة ورود وشيكولاتة” من الرئيس، للاطمئنان على الحالة الصحية للفنان.

وقال طارق دسوقي أن الجميع يقدم الرعاية الطبية اللازمة لشقيقه شريف، ولم يتأخر أحد بشيء عليه، مشيرًا إلى ارتفاع الحالة النفسية وتحسنها لدى شريف بعد بتر ساقه.

وأذاع برنامج متلفز تسجيل صوتي للفنان شريف دسوقي الذي قام بتسجيله قائلا “بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، صدق الله العظيم.

وأضاف دسوقي خلال تسجيل قام بنشره بشكر كل واحد قالي كلمة أو بعتلي رسالة فردا فردا، واللي واقفين ورايا”.

ووجه الفنان شريف دسوقي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهاته الأخيرة ومتابعته حالته الصحية بنفسه، وقال: وأنا بشكر والدنا فعلا اللى بتتباهى بيه فى الدنيا كلها، ولو هتفتكروني بجامل أو بضخم.

والرئيس قال إحنا مش بتوع حداد، إحنا بتوع ربنا، وإن شاء الله هنتقابل قريب، ودلوقتي بقيت بيكم مليونير”.

وفى سياق متصل قال الدكتور محمود الشرقاوي، مدير مستشفى دار الشفاء التي نقل إليها الفنان شريف الدسوقي بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقله إلى القاهرة لاستكمال العلاج، إنه تم تجهيز فريق طبي متخصص لإجراء فحص شامل له، بالإضافة إلى فريق نفسي لدعم الحالة النفسية للفنان، فضلًا عن أنهم قاموا بعمل الفحوصات الطبية والإجراءات اللازمة.

وأضاف الشرقاوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “90 دقيقة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة “المحور”، أن هناك تحسن واضح وأن الحالة مستقرة، وهناك استجابة واضحة، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز طرف صناعي لتركيبه للفنان بعد شفائه، مؤكدًا أن الجرح في حالة جيدة، ويتناول المضادات الحيوية اللازمة.

وكان الرئيس السيسي قد قرر منح الفنان شريف دسوقي معاشًا استثنائيًا، بعد تعرضه لبتر ساقه بسبب مرض السكر وإجرائه لعملية جراحية، كما أمر بعلاجه على نفقة الدولة، ليؤكّد دعم القيادة السياسية لرسالة الفن وأهميته.

جدير بالذكر أن الفنان شريف دسوقي معروف بشخصية “سبعبع” بين المصريين، والذي حظي بشهرة واسعة بعد مشاركته في مسلسل “بـ100 وش” في شهر رمضان قبل الماضي.