فيديو.. رسالة قاسية من مي العيدان لـ حلا الترك بعد حبسها والدتها

المستقلة/ منى شعلان/ وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان، رسالة قاسية للفنانة البحرينية حلا الترك ، بعد حصولها على حكم قضائي بحبس والدتها الفنانة منى السابر ، بسبب حصولها على مبلغ مالي وعدم إعادته لها مرة أخرى.

وقالت مي العيدان، في مقطع فيديو لها :” أحزنني كثيراً خبر حبس والدة حلا الترك ، بعد هذا العمر ترفع قضية على امها يعني الله يهدي النفوس الواحد ايش يقول”.

وتابعت:” الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول “انت ومالك لأبيك” مضيفة: “هذا مو بس يقتصر على الاب بل الابوين انت قطعة من لحمهم هما ربوكي كنت لحمة حمراء ولما صرت ادمي ، وقادر تفقه وتتحرك وتفكر ربوك علموك درسوك مشوك تذكر انك انت ما كنت تعرف تمشي”.

ووجهت حديثها إلى حلا الترك قائلة: “ما كنتي تعرفين تمشين امك كانت تسندك علشان ما تطيحين واذا طحتي قالت يوما بنتي، مشيرة إلى أن حلا الترك ضحية مجتمع لانها ما عاشت طفولة صح وما عاشت ولا شي صح”.

وأوضحت منى السابر ، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك ، أن حكم حبسها لمدة عام ، يعود إلى القضية التي رفعتها ابنتها عليها، بسبب أنها أخذت 200 ألف دينار بحريني منها، وذلك لأنها لم تتلق نفقة أولادها من أبيهم منذ عام ونصف العام، على حد قولها.