فيديو.. رد فعل عنيف من أحمد سعد بعد رؤية رامز جلال فى “رامز عقله طار”

المستقلة/- منى شعلان/ وقع الفنان المصري أحمد سعد ضحية في أولى حلقات برنامج “رامز عقله طار” للنجم رامز جلال ، و الذي يعرض على قناة mbc مصر، يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة.

و استعان رامز جلال بالممثل حسن عسيري، والمذيعة سارة مراد لإقناع أحمد سعد بأنه ضيف برنامج بعنوان Virtual Reality، ضمن جولة في مدينة ألعاب ترفيهية.

وتمكن أحمد سعد من الاحتفاظ بتوازنه بصعوبة في لعبة كرة الماء، قبل أن يشترك مع حسن عسيري في مباراة Paintball، شارك فيها رامز أيضا دون أن يشعر به الضيف، وتمكن من إصابته من خلف ستار إصابة أزعجته فاشتكى من هذه اللعبة.

ووجد أحمد سعد نفسه في موقف لا يحسد عليه داخل كبسولة لعبة Hop Drop، عندما انطلقت رائحة مزعجة، وبدأت الكبسولة تتأرجح بطريقة مخيفة، وفهم أن اللعبة تعطلت، وفي نفس الأثناء، كان رامز يحاول وهو متنكر استفزازه وزيادة توتره، إلى أن فتح باب الكبسولة وقفز الاثنان في حوض كبير مليء بالماء.

وبمجرد كشف رامز جلال عن شخصيته، انفجر أحمد سعد غاضبا مرة أخرى، وجرى ليشتبك مع رامز، وتطلب الأمر ظهور رجل، طويل القامة عريض المنكبين، في اللحظة المناسبة أمسك بأحمد سعد وحمى رامز من غضب ضيفه الشديد.

وتمكن رامز جلال من الاعتذار لضيفة في النهاية، وغنى له أحمد سعد “بسلطنته” المشهورة أغنية البرنامج “رامز جلال خلاها خل..و جايبنا هنا عشان نتبل”.

وواصل النجم رامز جلال تقديم مغامراته السنوية من خلال مقالبه حاصداً المزيد من النجاحات، ويقدم هذا العام برنامج “رامز عقله طار”، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يزيد من فزعه وخوفه.