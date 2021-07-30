فيديو.. رحمة رياض تتصدر الترند بالعراق بأغنيتها “الكوكب”

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت الفنانة العراقية رحمة رياض، ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فى العراق، بعد طرح أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان “الكوكب”، إذ تعاونت من خلالها مع الملحن علي صابر، والشاعر العراقي ماهر العزاوي، والموزع محمد صابر.

وقد صوّرت الأغنية على شاطئ البحر، وظهرت خلاله بصورة المرأة الحيوية والعاشقة، معتمدة إطلالة بسيطة بعيدة كل البعد عن التصنع.

وتقول كلمات الأغنية:

كون نصير اني وياك

نجمه بالسما وغيمه

نسافر فوگ مانرجع

نعوف الكوكب وضيمه

كون نصير اني وياك

نجمه بالسما وغيمه

نسافر فوگ مانرجع

نعوف الكوكب وضيمه

وحدنا نطير ونعلي

نجمة بالسما انخلي

ونرسم بالهوى حبنا

و ندعي ربنا اليديمه

نگضيهه عشگ واشواگ

نعلم الناس حنيه

وابد منجيب طاري افراگ

نخلي الدنيا ورديه

العمر لو ما نعيشه بحب

فاهي وماله كل قيمه

نسافر فوگ مانرجع

نعوف الكوكب وضيمه

كون نصير اني وياك

نجمه بالسما وغيمه

نسافر فوگ مانرجع

نعوف الكوكب وضيمه

خل احجيلك اشواگي

واشوفك حبك شسوه

كل ماطالت المده

احسه بادي هستوه

خل احجيلك اشواگي

واشوفك حبك شسوه

كل ماطالت المده

احسه بادي هستوه

حط ايدك بايدي للموت

ماتخسر وتدريني

انت فارس احلامي

واجمل صدفة بسنيني

يل معيشني احلى ايام

ومنسيني احزاني

اسمك خارطة عمري

و عيونك هنه عنواني

بدونك عمري مايسوه

فارغ يشبهه الهيمه

نسافر فوگ مانرجع

نعوف الكوكب وضيمه

كون نصير اني وياك

نجمه بالسما وغيمه

نسافر فوگ مانرجع

نعوف الكوكب وضيمه

تجدر الإشارة، الى أن ألكسندر علوم، خطيب رحمة رياض، نشر عبر صفحته الخاصة على إنستغرام، مقتطفات من الفيديو كليب، وعلق عليه قائلًا: “يا أجمل صدفة بسنيني، اسمك خارطة عمري، عيونك هني عنواني”.

على صعيد آخر، جددت رحمة رياض عقدها لموسم إضافي من برنامج “عراق ايدول” الذي يبدأ عرضه على قناة الـ MBC في شهر سبتمبر المقبل .