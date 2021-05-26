فيديو.. “دعواتكم” فيفي عبده تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

المستقلة/- منى شعلان/ حرصت الفنانة المصرية فيفي عبده على طمأنت جمهورها، على حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية خضعت على إثرها لعملية جراحية عاجلة بسبب إعطائها حقنة عن طريق الخطأ.

وظهرت فيفي عبده في فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، وعلقت قائلة: “لازم الدنيا تمشي ونشكر ربنا، وفاضل حاجة صغيرة وأبقى كويسة، وده بفضل ربنا ودعواتكم ليا وكل اللي بيحبوني، وأنا بقيت كويسة أوي الحمد لله رب العالمين وفاضل حاجة صغيرة وابقى كويسة، وأطلع لكم وممكن أظهر أونلاين وهبقى متواجدة معاكم الفترة الجاية دي.. دعواتكم”.

وكانت أثارت فيفي عبده مؤخرا، تساؤل الجمهور حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد فيديو نشرته وحذرت فيه من الإصابة بفيروس كورونا، وقالت به: “ربنا يشفي كل مريض.. خلي بالكوا من نفسكم عشان موضوع كورونا وربنا يشفي المصابين اللي أنا من ضمنهم”.

لتعلن الفنانة المصرية بعدها إلى إجرائها عملية جراحية، بسبب خطأ طبي، حيث ظهرت في فيديو عبر حسابها الرسمي بـ”إنستغرام” وهي في المستشفى.

حيث قالت فيه: “مساء الخير من مصر أم الدنيا عاوزة أقولكوا كل سنة وأنتوا طيبين وعاوزة أقول حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية صباح اليوم لمدة ساعتين وأنا في المستشفى حاليًا”.

وتابعت فيفي عبده: “إدعولي بحق الشهر الفضيل.. هما على طول بيطلعوا عليا إشاعات لكن المرة دي جد وأنا في المستشفى وبشكركم جدا وشهر مبارك عليكم وعلى الأمة العربية يارب أنا بحبكم جدا وربنا يخليكوا.. وكل سنة وأنتوا طيبين”.

ووجهت فيفي عبده الشكر لعائلتها لأنها عندما عادت للمنزل وجدت “تورتة” عليها صورتها وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت فيفي عبده صورة الكعكة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت عليها قائلةً: “أنا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهم طيبين وأنتو طيبين بحبهم و بحبكم أوي”.