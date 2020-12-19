فيديو.. خبيرة تجميل عراقية تتحول لنسخة من سعاد حسني

المستقلة/ منى شعلان/حققت خبيرة تجميل عراقية تدعى برايز هادي، انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تجسيدها وجه الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني وتحولها لنسخة طبق الأصل منها، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وسرعان ما حظي المقطع بتفاعل كبير من جانب المتابعين لقدرة خبيرة التجميل العراقية، على تحويل ملامحها لتبدو كملامح الفنانة سعاد حسني تماما ، بإستخدام أدوات المكياج ، كما إنها استطاعت أن تؤدى مشهد تمثيلي للفنانة الراحلة من أحد أفلامها الشهيرة ، وهو الأمر الذي تفاعل معه العديد من الرواد مسجلين إعجابهم وانبهارهم بها.

و بأدواتها البسيطة، وموهبتها المميزة، استطاعت خبيرة التجميل برايز هادي ، أن تحول ملامح وجهها إلى عدد كبير من مشاهير العالم مثل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ، والفنانة نيللي كريم ، والنجم العالمى الراحل مايكل جاكسون .

وتحظى خبيرة التجميل العراقية برايز الهادي ، بشعبية واسعة عبر موقع إنستغرام حيث يصل عدد متابعيها إلى أكثر من 36 ألف متابع لما تمتلكه من مهارة عالية وذوق خاص في عالم المكياج الذي يميزها في محيطها.