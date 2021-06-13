فيديو.. حلا الترك تتجاهل أزمتها مع والدتها.. بهذه الطريقة

المستقلة/- منى شعلان/ ظهرت الفنانة البحرينية، حلا الترك، في أول بث مباشر على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أزمتها المثارة مع والدتها، منى السابر.

وبثت حلا الترك، أول فيديو لها على “إنستغرام” بهدف الترويج لعملها الجديد “ليالي الصيف” الذي نفذته مع الفنان اللبناني، جاد شويري.

وانتظرت الترك الفنان اللبناني جاد شويري على البث المباشر، لكنها لم تنجح بإنشاء البث المشترك معه، الأمر الذي اضطر حلا لتفادي المشكلة من خلال الغناء والتفاعل مع الجمهور بعفوية.

وقالت حلا خلال البث المباشر: “هذه هي المرة الأولي التي تواجهني فيها هذه المشكلة، يظهر لدي في البرنامج أن جاد شويري غير قابل للانضمام إلى المحادثة.. حاولت إرسال الطلبات لكنها لم تصل”.

ووجهت حلا سؤالا للجمهور حول آرائهم بآخر أعمالها الفنية، لكنها تجاهلت جميع التعليقات التي ارتبطت بقضيتها مع والدتها ولم تعلق على أي من تلك الأسئلة.

من ناحية أخرى استقبلت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك عددا من الأسئلة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، بعد أن طرحت سؤالا لمتابعيها عبر خاصية الاستوري، قالت فيه: “شو هواياتكم بما إنه قاعدين بالبيت وكل شيء مسكر؟”.

حيث أجاب أحد المتابعين على سؤالها قائلا: “بتابع جديد وأغاني حلا الترك بنتك العسل وأنتي نحلة”، لترد السابر على التعليق: “العسل ما ينتج إلا العسل”.

كما أرسل لها متابع آخر سؤالاً، جاء فيه: “منى حبيبتي شو صار معاكي بخصوص القضية”، لترد قائلة: “إن شاء الله خير، أي شيء يبين معي، أكيد راح أخبركم فيه، ادعولي”.

وكانت، منى السابر، قد قالت قبل أيام، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، إنه “وفقا للدعوى التي رفعتها عليها ابنتها لرد المبلغ الذي تحصلت عليه منها للإنفاق على نفسها وشقيقها، انتهت المهلة ولم يتم استكمال المبلغ المطلوب”.

وأضافت أنها “لا تعلم مصيرها حاليا من جانب المحكمة، وأنها تنتظر ما سيحدث معها، كون القضية على ما هي عليه دون وجود المبلغ محل الإشكال”.