فيديو.. حكم نهائي بشأن قضية حلا الترك ووالدتها

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عن إسدال الستار على قضيتها مع ابنتها ، وذلك بعد إصدار القضاء البحريني حكمه النهائي في القضية المرفوعة ضدها، بعد ردها مبلغ مالي كانت قد استدانته من ابنتها.

ويأتي الحكم بعد انتهاء مدة المهلة الثانية والتي منحها القضاء البحريني لمنى السابر، حتى تقوم بجمع المبلغ المتنازع عليه، والذي قيمته 20 ألف دينار بحريني (53 ألف دولار).

ونشرت منى السابر، مقطع فيديو عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، يتضمن كلمات الشكر والثناء لمن وقفوا إلى جانبها.

وكتبت السابر ، قائلة:”شكر من القلب.. الحياة تجارب، والمواقف تكشف لنا من هم وما هي نوايا بعض البشر .. أشكرك يا الله أحبك يا الله لأنك دائما معي وتسخر لي كل اللي يخدم العدالة الإلهية“.

وتابعت: ”قبل كل شيء، شكرا لك يا الله، أتوجه بجزيل الشكر للقضاء البحريني النزيه والعادل والنظر في قضيتي ومراعاة ظروفي وأني أم حاضنة لابني #عبدالله.. وأشكر المحامية: #الشيخة #سلوى #آل الخليفة على مساندتها لي وكرمها وطيبة أخلاقها ومواقفها النبيلة..“.

و أضافت : ”وأشكر كل العاملين وعلى رأسهم الأستاذ الأخ المستشار (سعيد همام) الذي لطالما كان معي منذ البداية والداعم لي، والأستاذ (محمد طلعت) الذي تعب معاي وكل العاملين وكل طاقمها، سنين معاي تعبوا كثير أنا ممتنة لكم..“.

واستكملت: ”وأخص بالذكر المستشارة ربا الخالد اللي كانت ولا زالت تدعم وتساند كل شخص تعرض لمثل هذه المواقف، كنت في مثابة الأخت والصديقة وموقفها غير موازين كثيرة على الصعيد الشخصي، وأشكر فريق المونتاج على الإهداء الرائع، أنا ممتنة لكم من القلب ولوجودكم ومساندتكم لي“.

واختتمت ”السابر“: ”وإلى الصديقة الغالية على القلب (أمنية) اللي كانت معاي منذ البداية قمة الذوق والأخت (دلال) وإلى الفانز وإلى كل المحبين والمناصرين للحق والذين لا يرضون بالظلم، وإلى كل الصفحات، وإلى الشخص المجهول أحبك.. وأختي إيمان، وسهام فديتك، وإلى كل الإعلاميين والصفحات التي شاركت في نشر هذه القضية، أنا ممتنة لكم جميعا أحبكم.. #منى_السابر“.

كما نشر بيان رسمي من المستشارة القانونية ربا الخالد، التي تولت قضيتها، معلنة صدور حكم نهائي فيها.

وأكد بيان ربا الخالد، أن الحكم جاء لصالح منى السابر، بعدم سجنها بشكل نهائي واستبدال عقوبة الحبس عاما بالعمل اليدوي، وذلك لعدم تمكن السابر من جمع المبلغ محل التقاضي، موجهة الشكر للقضاء البحريني، الذي أنصفها مراعاة لظروفها وأنها أم حاضنة لطفلها ”عبدالله“.

يذكر أن المحكمة البحرينية كانت قد أصدرت، في مارس/آذار، حكما بإدانة منى السابر بالسجن سنة مع النفاذ في المبلغ محل النزاع، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها، قبل أن يتم تمديد المهلة مجددا.