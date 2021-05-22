فيديو.. حقيقة تصالح منى السابر مع ابنتها حلا الترك

المستقلة/- منى شعلان/ نفت منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، الشائعة المتداولة خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صلحها مع ابنتها حلا، وذلك بعد قيامها بتهنئتها بعيد ميلادها، مشيرة إلى أن كل ما قيل حول هذا الموضوع غير صحيح.

وقالت منى عبر بث مباشر عبر خاصية الاستورى بحسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، إنها لم تضع منشور التهنئة لابنتها في نفس يوم عيد ميلادها ولكن بعدها بعدة أيام، مشيرة إلى أنها مهما ”زعلت“ من ابنتها في النهاية تظل قطعة من قلبها.

وأضافت أنه بسبب هذا المنشور اعتقد البعض أنه تم الصلح بينها وبين ابنتها، مؤكدة أنه لم يتم الصلح، لكنها تتمنى الخير لابنتها حتى لو لم تعايدها او تتواصل معها، معقبة ”أنا بقول الله يهديها وينور بصيرتها“.

وفى وقت سابق كشفت المستشارة القانونية ربا الخالد، المسؤولة عن قضية منى السابر عن آخر التطورات في القضية بينهما، موضحة أنه تم تمديد المدة شهر لمنحها فرصة لاستكمال المبلغ المقدر بـ20 ألف دينار بحريني، مضيفة أنه لذلك السبب لم يتم سجنها حتى الآن.

وقالت إنه إلى الآن لم يتم اكتمال المبلغ، مشيرة إلى أن أغلب المشاهير الذين سبقوا وأعلنوا عن تقديم مساعدات مادية لم ينفذوا ما قالوه.

وكانت احتفلت منى السابر بعيد ميلاد ابنتها، رغم الخلاف السائد بينهما بسبب رفع الأخيرة دعوى ضد والدتها، تطالبها فيها برد مبلغ 53 ألف دولار، التي حصلت عليها منها لتنفق على نفسها وشقيقها لعدم توافر أموال معها.

ونشرت منى السابر مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، ظهر فيه نجلها الأصغر وهو يهنئ ”حلا“ بعيد ميلادها وأمامه قالب حلوى، متمنيًا لها السعادة والنجاح.