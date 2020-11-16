فيديو.. جينيفر لوبيز تحصد جائزة أيقونة 2020 بتصويت الجمهور

المستقلة/ منى شعلان/ أقيم حفل الإعلان عن جوائز اختيارات الجمهور People’s Choice Awards، مساء أمس، فى حفل افتراضى استضافته المغنية الأمريكية ديمى لوفاتو.

وذهبت الجوائز الكبرى في حفل توزيع جوائز People’s Choice Awards للنجمة الأمريكية جينيفر لوبيز التي حازت على جائزة أيقونة عام 2020 .

وقالت لوبيز 51 عاما، خلال الحفل ، إن المقياس الحقيقي لنجاحها هو “إلهام الفتيات من جميع الأعمار وألوان البشرة في جميع أنحاء العالم ليعلمن أنه بالإمكان فعل أي شيء يردنه… وأن يفخرن بأنفسهن بغض النظر عن المكان الذي ينحدرن منه”.

وأضافت :”ممتنة للغاية للجمهور، و مدركة أن المقياس الحقيقي لنجاحي ليس في أرقام شباك التذاكر أو التسجيلات المباعة ولكن من الحب الذي أشعر به منكم جميعًا ونعم ، أشعر به.”

وتألقت النجمة الإمريكية بإطلالة ساحرة ، مرتدية فستانا قصيرا، باللون الأحمر ، مجسما من أعلى منفوشا من أسفل، وعكس الفستان رشاقة خصرها ووزنها المثالي، فيما انتعلت حذاء ذا كعب عال ، والفستان بتوقيع مصمم الأزياء العالمي كريستيان سيريانو،ويبلغ سعره 2500 دولار

وتجدر الإشارة إلى أن “جوائز خيار الشعب” هو حفل جوائز أمريكي يقام سنويا للسينما والتلفزيون والموسيقى، ويتم اختيار الفائزين فيه بتصويت الجمهور فقط.