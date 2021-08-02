فيديو.. جميلة البداوي تطلق “ولا عليك”

المستقلة/- منى شعلان/ أطلقت الفنانة المغربية جميلة البداوي، عملها الغنائي الجديد بعنوان “ولا عليك” ، من كلمات الشاعر يونس آدم، وألحان محمد الرفاعى، والتوزيع والمكس لحمزة الغازي، فيما تولى الإشراف الفني حكيم باكير، وإدارة الإنتاج عبدالله البداد، وتم التسجيل في أستوديو الوطن دبي، بإشراف عام حسن طالب، والعمل من إنتاج Tunes Arabia.

وكان أخر أعمال جميلة البدراوى، الفنية أغنية “بلاش بلاش”،والتي احتلت من خلالها المركز الأول على “اليوتيوب” في الشرق الأوسط.

وتقول كلمات الأغنية: “ولا عليك، ولا عليك غدا تلقاني ناسيك قلبي اللي كان يبغيك انا نكويه ولا عليك جرحك منو غانبرى ننسى طريقو ف مرة نبعد عليه، وغير تهنى قلبي في بعدك جنة ولات غزالة فنة عايشها بخير، وغير تهنى انا وانت كملنا اش كتتسنى خذ الباب وسير”.

والفنانة جميلة هي مغنية مغربية مقيمة في الإمارات العربية المتحدة، بدأت انطلاقتها الفنية عند مشاركتها عام 2010 في برنامج نجم الخليج، حيث حازت على مرتبة متقدمة لكنها لم تفز باللقب، لتقدم عددا من الأغاني المنفردة أولها في يونيو 2012 بفيديو كليب حمل اسم “يا ويل حالي”.

ثم قدمت عدة مشاركات في جلسات خليجية أهمها “جلسات وناسة”، حيث قدمت خلالها أغنيتين هما أغنية “متيم” للفنان كرامة مرسال وأغنية “طني ورور” من الفلكور العراقي، وحصلت الأغنية بلاش بلاش التي أدتها عام 2015 على أعلى نسبة مشاهدة نسائية في الشرق الأوسط على موقع اليوتيوب بواقع أكثر من 187 مليون مشاهدة.

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