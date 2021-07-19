فيديو.. جمال النجادة تتعرض لهجوم حاد بسبب إلهام الفضالة

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن الخيانة الزوجية مدافعة عن المرأة، وهو ما اعتبره البعض دفاع عن إلهام الفضالة على خلفية زواجها من شهاب جوهر.

وقالت جمال النجادة في مقطع الفيديو : “الناس تفضل تقول فلانة أخدت فلان من حبيبته، فلانة خدت فلان من مرته، مسكينة فلانة طبعا!، فلان الخسيس ما عليه أي لوم! ودايما المتهمة المرة! فأنا اتناقشت مع صديقتي حوالين فكرة معقول إن فلان صغير ما يعرف وين رايح! ما إذا فلانة خسيسة ففلان أخس، ليش دايما اللوم على المرأة، وإن فلانة خدت وفلانة سوت”.

وأضافت: “في كل شيء اللوم كله على المرأة، حتى لو مو مرة، فتلاقي ناس يقولوا فلانة أخذت فلانة من جروبها، وغيره وغيره، هو الطرف التاني ما عنده عقل! ماكو مخ ماكو عقل! لأن فلان هناك في خسة، لو ما في خسة ما قدرت عليه فلانة، اليومين دول بيحسبنوا على فلانة ويتكلموا.. أنا مو عتبي على مين خان التاني دفعة برد فيهم الاتنين، بس أنا أقصد ليش دايماً المتهمة المرة، ليش دايما المرة هي اللي سوت هي اللي خانت وهي اللي خربت! ليش ما فلان هو اللي باع، هو اللى استبيع”.

واعتبر البعض أن النجادة تقصد بشكل مباشر إلهام الفضالة خاصة بعد أنها هي السبب في هدم منزل مواطنها الفنان شهاب جوهر و تطليقه لزوجته الأولى، والزواج منه،

مما عرض النجادة لهجوم حاد من قبل متابعيها.

جمال النجادة عبرت عن استفزازها من توجيه اللوم دائما للمرأة وتحميلها المسئولية كاملة، معتبرة أن الطرف الأكثر لوم في هذا الأمر هو الرجل، وقالت النجادة في مقطع الفيديو: “والله العظيم صار لنا فترة أسمع فيه أحداث أو بينا وبين ربعنا، حسبي الله في فلانة وحسبي الله في فلانة، هو الصغير التاني ليش ما عليه عتب! ليش ما هو الملام! يعني نفرض واحدة طاحت على راجلها مع واحدة، ما تلوم الرجل لكن تروح تحاسب الست! طب ما تحاسبيه هو! لأن لو ما كانت دي هتكون غيرها.. يعني أنا ما فاهمة جملة فلانة أخدت فلان من حبيبته”.