فيديو.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

المستقلة/- منى شعلان/كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الفترة الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: إن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت تحتاج الأكسجين بجرعات عالية.

وأضاف: إن الفريق الطبي الذي يشرف على الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز يقوم بدوره علي أكمل وجه من أجل تحسن حالتها.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج إيمي سمير غانم، وجه رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة الفنان سمير غانم.

وكتب “رضوان” عبر حسابه الشخصى بموقع فيسبوك، يؤكد من خلاله تعافي النجمة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا وعدم علمها بوفاة زوجها قائلا: “الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا على الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبدالعزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم، (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك).

وأضاف: “لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب”.