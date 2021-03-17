فيديو.. تصرف غير متوقع من حلا الترك بعد حصولها على حكم بحبس والدتها

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت الفنانة البحرينية حلا الترك، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها أثناء رقصها بطريقة هستيرية خاصة بعد الحكم على والدتها منى السابر بالسجن لمدة عام مع النفاذ بعد أن قدمت حلا الترك ضدها دعوى قضائية تتهمها بالاستيلاء على مبلغ مالي قيمته 200 ألف ريال بحريني.

 

وظهرت منى السابر عقب الحكم تبكي وأكدت أن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، مبينة أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم.

وأوضحت السابر أنها ستحاول تقديم أحكام بديلة للمحكمة املاً في الأخذ بها لأنها حاضنة لطفل مازال في الدراسة وبحاجة إلى رعايتها.

وقالت منى السابر في مقطع فيديو لها بعد الحكم ضدها: “شكراً حلا على هدية عيد الأم، وبكرة بس بتتزوجي وبيصير عندك ولا وتعرفين شو قيمة الأم، بقولك يا حلا شكرا كتير.. طبعا أنا صدر حكم أول واستأنفت، واليوم صدر نفس الحكم، وطبعاً بدنا وقت لحتى نقدم للمحكمة أحكام بديلة لأنه أنا حاضنة وعندي ولد”.

وأضافت: “راح ناخد إجراءات وها الإجراءات هتكون بدها وقت لأن كله أونلاين وبتاخد وقت طويل، وأنا كنت ها الفترة ما بطلع أحكي ومستنية الحكم، أنا ما كنت متوقعة حتى إنه حلا تيجي وتشهد في المحكمة.. طبعاً أنتوا عارفين مين السبب الرئيسي، الأب والجدة والعم واللي حواليهم، يعني أنا ما إلي غير الله وانتو وبس”.

وتابعت: “أنا لو اتمنى، فأنا عارفة إنه أكيد حلا عندها علم، لإنه حتى الكلام اللي حكته هي في المحكمة ما كنت مصدقة وما كنت متوقعة، من هول الموقف مش مستوعبة إن بنتي تقف ضدي في المحكمة، للحين موقف أنا مو مستوعبة، وحتى هي كذبت في المحكمة وقالت أنا خدت فلوسها بدون علمها، وأنا عارفة إن الكلام اللي حكته في المحكمة مو كلامها، لأنه أنا بعرف طريقتها في الحكي”.

واختتمت منى السابر حديثها باكية، قائلة: “ما راح تعرف إيش اللي سوته إلا تتزوج ويبقى عندها ولاد بتعرف وقتها قيمة الأم”.

 

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