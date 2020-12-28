فيديو.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة خاصة بالزعيم عادل إمام

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، عن حصوله على حقوق عرض مسرحية “بودي جارد” للزعيم عادل إمام، على منصة “شاهد. vip” لأول مرة.

وكتب تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع تبادل التغريدات القصيرة “تويتر”: “يسعدنا أن نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريباً على منصة شاهد vip لأول مرة في التاريخ.. أدعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير.. أنا أول واحد باشترك”.

يذكر أن مسرحية بودي جارد تم إنتاجها عام 1999، وهي من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وشارك في بطولتها بجانب عادل إمام، شيرين سيف النصر، رغدة، سعيد عبدالغني، عزت أبو عوف، مصطفى متولي، محمد أبو داوود، نرمين ماهر، زياد فؤاد، وعدة نجوم آخرين.

“بودي جارد”، عرضت في الفترة من بين عامي 1999 و2010 وتعد من أطول المسرحيات عرضًا في الوطن العربي، وهذا دليل على النجاح الكبير الذي حققته في تلك الفترة.

تدور أحداث المسرحية حول سجين يدعى “أدهم”، يلعب بطولته عادل إمام، ويعقد صفقة فى السجن مع أحد رجال الأعمال الكبار فى مصر، والمتهم بسرقة 700 مليون جنيه، ويعمل كحارس شخصى لدى زوجة رجل الأعمال، بعد خروجهما من السجن، وتقع فى غرامه، وحينما يكتشف رجل الأعمال خيانة زوجته، يقرر إعادة البودى جارد للسجن مرة أخرى من خلال مواقف كوميدية.