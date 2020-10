فيديو.. بعد 17 عاما على وفاته.. والد كيم كارداشيان يعود للحياة ويحتفل معها بعيد ميلادها

المستقلة/ منى شعلان/ على طريقته الخاصة احتفل المغني كاني ويست ، بعيد ميلاد زوجته نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان ، حيث فوجئت ، بعودة والدها الراحل، روبرت كارداشيان، إلى الحياة مرة أخرى بعد مرور 17 عاما على وفاته.

حيث أهدى ويست زوجته “هولوجرام” (صورة طيفية) لوالدها بمناسبة عيد ميلادها الـ40، وهي الهدية التي وصفتها كيم كارداشيان بأنها “أروع هدية في عمرها”.

وأشارت كارداشيان ، فى تغريدة لها ، عبر حسابها على موقع “تويتر” قائلة :”إلى أن الهدية مفاجأة من السماء”، ومن أروع الهدايا مؤكدة أنها تنبض بالحياة، وهى تشاهد والدها مرارا وتكرارا ، مشيرة :لا يمكنني حتى وصف ما يعنيه هذا بالنسبة لي ولأخواتي وأخي وأمي وأصدقائي المقربين: “شكرا جزيلا لك يا كاتي على هذه الذكرى التي ستستمر مدى الحياة”.

ويظهر والد كيم كارداشيان في صورته الطيفية وهو يرتدي بدلة لونها بيج، ويوجه رسالة مدتها 3 دقائق ، يقول لها: “انظري إلى نفسك، لقد بلغت الأربعين من العمر وكبرت، تبدين جميلة تماما مثلما كنت طفلة صغيرة”.

واضاف:” أنا فخور جدا بالمرأة التي أصبحت عليها يا كيمبرلي وبكل ما أنجزته، كل عملك الشاق، وجميع الأعمال التي قمت بها لا تصدق، ولكن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لي هو التزامك بأن تصبحي محامية وتواصلي إرثي”.

يشار إلى أن روبرت كارداشيان والد كيم كارداشيان توفي في عام 2003، وكان المحامي الخاص بنجم الكرة الأمريكي، أو جي سيمبسون، في واقعة اتهامه بقتل زوجته في تسعينيات القرن الماضي، وساهم في تبرئته.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020