فيديو.. بعد كتابة وصيتها.. مشاعل الشحي تكشف تطورات حالتها الصحية

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، عن تحسن حالتها الصحية، موضحة أنها بدأت تمشي على أقدامها من جديد، خضوعها لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري خلال الفترة الماضية.

ونشرت الشحي مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلقت قائلة: ”الحمد لله بديت أمشي.. حبيت أشارك لكم هذا الفيديو، أقول لكم أني الحمدلله بديت أمشي وأرجع لحياتي الطبيعية“.

وأضافت: ”بس أحيانا أحس بآلام قوية في ظهري ولليوم ما أقدر أركض لكن أقول الحمدلله وقدر الله وما شاء فعل وأشكر الله كل يوم على نعمة العافية“.

وشارك الإعلامي الإماراتي أحمد خميس ، فى وقت سابق جمهوره ، بمقطع فيديو له خلال مساعدته لزوجته مشاعل الشحي في كافة الأمور بعد خروجها من المستشفى وعلق :”خفت أني اخسرج لما عرفت أنك مرضتي، حسيت اني اختفيت عنكم وقصرت وياكم، لأن زوجتي حالياً تحتاجني أكثر من اي وقت”.

ووجه أحمد خميس رسالة رومانسية إلى زوجته قائلا:”أنتي عائلتي و دنيتي، وأنا متفاءل أن الشفاء قريب، وأن الحياة القادمة تحمل ألواناً من السعادة، والطمأنينة لأن الله معنا ” والله مع الصابرين”.

وقبل خضوع الشحي إلى العملية الجراحية أصرت على كتابة وصيتها بعد أن ابلغها الأطباء بأن نجاح العملية غير مضمون مما جعلها تصر على كتابة الوصية بسبب مشاعر الخوف التي تملكتها.

وعبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع إنستغرام نشرت مشاعل الشحي صورة لها وعلقت عليها قائلة:”قعدت ابكي في ممر المستشفى، وكتبت وصيتي لأني كنت خائفة ولا أعرف ما نسبة نجاح العملية”.