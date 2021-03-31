فيديو.. بعد طرح البرومو.. انتقادات لاذعة لصناع مسلسل “الملك”

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض صناع المسلسل المصري “الملك .. كفاح طيبة”، والذى يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف ، لانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد نشر البرومو الدعائي للعمل.

حيث اتهم البعض صناع العمل باقتباسه من الفيلم الملحمي الأمريكي 300 الذي يحكي عن الحروب الفارسية اليونانية، خاصة بعض الحركات القتالية التي ظهرت في البرومو.

ليس هذا فحسب، بل سخر الجمهور من طريقة الحوار بالمسلسل، حيث اعتمدت على العامية، وهو الأمر الذي أثار استياءهم بشدة ، كون العمل تاريخيا، وكان يفترض أن يدور الحوار باللغة العربية الفصحى.

وأيضاً تعرض عمرو يوسف لهجوم حاد بعد ظهوره بلحية،على الرغم من أن النصوص التاريخية أكدت إن أحمس كان حليقاً، كما كان أيضاً أسمر البشرة، أسود العينين، شأن كل جنوبي مصري، على عكس هيئة بطل العمل الدرامي عمرو يوسف.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة الملك أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، ويعد العمل من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

مسلسل “الملك” مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام ، ومن المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، عبر قناة DMC.

 

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