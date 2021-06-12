فيديو.. “بعد تهربه”مصمم أزياء محمد رمضان يعلن حصوله على مستحقاته منه

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن مصمم أزياء المشاهير أشرف فجلة، حصوله على مستحقاته المالية من الفنان محمد رمضان، موضحاً أن الأخير أرسل له ظرفا به مستحقاته التي بلغت 28 ألف جنيه (نحو 1800 دولار).

وقال فجلة في فيديو مسجل: طالبت محمد رمضان في فيديو سابق بأن يعطيني مستحقاتي المالية عن بدل صممتها له، لكن صوتي لم يكن يصل إليه، وعندما علم بالأمر أرسل لي عبد الغني وأعطاني حسابي.

واعتذر فجلة لمحمد رمضان عن أي إساءة في حقه صدرت منه دون قصد، وقال: أنا أسف غصب عني، كنت تحت ضغط بسبب الوسطاء بيني وبينك الذين كانوا يعطونني مواعيد لا يوفون بها، واعتذر لحضرتك وألف شكر.

وأضاف مصمم الأزياء موجها كلامه لمحمد رمضان: احنا بنتباهي بك يا أستاذ، وأنت واجهة لنا، وواجهة لمصر.

وألقى فجلة باللوم على أشخاص تدخلوا وسطاء بينه وبين محمد رمضان، أعطوه الكثير من المواعيد لكنهم لم يحلوا شيئا.

تعود قصة الأزمة بين فجلة ورمضان إلى أن مصمم الأزياء قال في فيديو منذ عدة أيام: “اشتغلت لمحمد رمضان من مدة كبيرة وصممت ليه بالطو و3 بدل وصديري ومحسبنيش عليهم لحد دلوقتي”.

وأضاف: “ربنا يعلم أنا محتاج كل قرش إزاي وطول الفترة دي مكنتش عايز أتكلم وقولت إن شاء الله يكون فيه شغل تاني ويكلموني لكن محدش اتصل بيا طلب حاجة ولا حد قالي حسابك كام”.

وتابع: “تواصلت مع مدير أعماله هشام علي واتس اب يفتح يشوف أنا بعت ايه ومش بيرد وكلمت رمضان شخصيا ونفس الموضوع مبيردش.. الشغل ده هو استعمله في حفلته في الساحل الشمالي وظهر كمان بيها في كليب مافيا”.