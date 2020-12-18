فيديو.. بعد إيقاف محمد رمضان عن العمل.. ما هو مصير مسلسل موسى ؟

فيديو.. بعد إيقاف محمد رمضان عن العمل.. ما هو مصير مسلسل موسى ؟

المستقلة/ – كشف الفنان المصري صبري فواز، عن عرض مسلسل “موسى” ، على الرغم من إيقاف الفنان محمد رمضان ، بطل المسلسل عن العمل من قبل نقابة المهن التمثيلية المصرية.

وصرح فواز خلال لقائه ببرنامج “إي تي بالعربي” أن مسلسل “موسى” لمحمد رمضان، قيد التنفيذ، و سيبدأ تصوير مشاهده يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر الجاري،بعد الانتهاء من التحضيرات ، مشيرًا إلى أنه لا يعلم مصير بطل المسلسل من التصوير.

مسلسل”موسى” من بطولة سمية الخشاب، ،عبير صبري، هبة مجدي، رياض الخولي، صبري فواز، سيد رجب، إيمان العاصي، منذر رياحنة، ضياء عبد الخالق، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين من إخراج محمد سلامة ، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وكانت نقابة المهن التمثيلية المصرية أصدرت قرارا في شهر نوفمبر الماضي، بوقف الفنان محمد رمضان عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صوراً له مع مشاهير إسرائيلين.

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد كشف مؤخرا سبب تأجيل التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع.

وخلال لقائه في برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة نجوم F.M، قال إن التحقيق كان من المقرر أن يتم قبل 3 أيام، لكن بسبب انتخابات مجلس النواب وأن كل المستشارين منتدبين ومشغولين هذه الأيام، تم تأجيله.

وأكد زكي أن التحقيق ليس معناه الإدانة قد يكون رجلا بريئا أو مدانا، مشيرا إلى أن المشكلة أصبحت رأي عام، وأن التحقيق سيكون مع مستشارين من مجلس الدولة ولجنة هو لن يكون فيها.

وعن بيان النقابة وإيقافه قال إنه كان عليهم الرد على غضب الشارع المصري والعربي، وفي النهاية سيتم إعلان نتيجة التحقيق.