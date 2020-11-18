فيديو.. خطيب المطربة رنا سماحة يشاركها كليب أغنيتها الجديدة “أوبا”

المستقلة/ منى شعلان/ طرحت المطربة الشابة رنا سماحة ، أغنية جديدة بعنوان “أوبا”، على طريقة الفيديو كليب ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

أغنية أوبا ، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن أحمد زعيم، والموزع وسام عبد المنعم ، والكليب من إخراج من إخراج بتولة عرفة ، التي تتعاون مع رنا سماحة للمرة الأولى ، وهى ضمن أغاني ألبومها الجديد “7 رجالة”.

وتقول كلمات الأغنية: “لأه! .. حد يأكدلي ها؟.. مش سامعة كويس لحظة!.. بيقوللي بحبِك جد ده وإلا أنا شكلي بهيس يوه.. آه هقع من طولي يوه.. جنني فضولي بحلم.. وإلا أنا في حقيقة هو فين يا ناس بقا هاتوهولي أوبا أوبا أوبا أوبا أوبا ده اللي قال زمان بنات أوروبا جه وقال بحبك انتي بس وعقلي راح خلاص وجاتلي هوبا جامدة.. مش سهلة أنا بردو جتله.. ولاعبته في أرضه أوعا.. دنا جن مصوّر جه وقاللي قلبك أنا في عرضه حاسب.. جبته أنا على غفلة حفلة.. هعمل ميت حفلة واحدة.. بس تقربله بصة بس وهيحصل قفلة”.

وسيطرت الأجواء الرومانسية على الفيديو كليب، حيث ظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك.

واحتفلت الفنانة رنا سماحة ، مؤخراً بخطوبتها من الملحن سامر أبو طالب، وذلك في أجواء عائلية ووسط عدد محدود من الأقارب والأصدقاء.

ألبوم “7 رجالة” يتضمن 10 أغاني وهم: “نقطة ضعف، عندي الجرأة، 100 مليون عاملة، بقيت شبهك،قلبي معلم، 7 رجالة، حياتي تخصني، خانت نفسها، اسمه إيه، تتر النهاية”، وتم طرح كل أغانية منهم على حدى عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

يذكر إلى المطربة رنا سماحة ، قد طرحت مؤخرًا أغنية تحمل اسم ” تتر النهاية ” على طريقة الفيديو كليب، من كلمات على عبدالسلام وكريم أحمد وتوزيع حازم السعيد وألحان كريم أحمد، ومن إخراج سامى بساط.

 

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