فيديو.. “بشكل مخيف” ميس حمدان تحتفل بعيد الهالوين

عيد ميلادي نفس يوم عيد الهلع اللي هو الهالوين …كل سنه و انا طيبه و ان شاء الله سنه حلوه و سعيده عليه و احقق فيها كل احلامي على الصعيد الشخصي و المهني و اكون دائما حبيبتكًو و عند حسن ظن الناس اللي بتحبني …حبيت احتفل بعيد ميلادي على طريقتي الخاصه …ايه رايكو في الفيديو ؟ اللوك الاول ولا الثاني عجبكو اكثر ؟ 👻💀👽 Videographer @mohamadamr_shoots Custom design @toma.studio_ Makeup @hebafawzy__ Photography @hassien22 Location @sanhok59 Wig @hairstyles.salons