فيديو.. “بشكل مخيف” ميس حمدان تحتفل بعيد الهالوين

المستقلة/ منى شعلان/ على الرغم من أنها عادة غربية ، إلا أن عيد الهالوين، وجدت لها طريقا لإحتفال فى مصر خلال الأعوام الأخيرة ، وأصبح الاحتفال به شئ أساسى ، ويستعد له بعض المصريين خلال هذه الأيام فى التحضير له كمناسبة سنوية.

واحتفلت الفنانة ميس حمدان ، بعيد الهالوين ، ونشرت مقطع فيديو لها ، ظهرت خلاله بشكل مخيف ، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلقت ميس ، قائلة: “عيد ميلادي نفس يوم عيد الهلع اللي هو الهالوين …كل سنه و انا طيبه و ان شاء الله سنه حلوه و سعيده عليه و احقق فيها كل احلامي على الصعيد الشخصي و المهني ”

و تابعت :” و اكون دائما حبيبتكًو و عند حسن ظن الناس اللي بتحبني …حبيت احتفل بعيد ميلادي على طريقتي الخاصه …ايه رايكو في الفيديو ؟ اللوك الاول ولا الثاني عجبكو اكثر ؟.

من جهة أخرى، تعاقدت الفنانة ميس حمدان ، مؤخراً مع المنتج المصرى نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم “اصحى صحصح” ، كما تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.

ويذكر أن فى عيد الهالوين ، تمتلئ بعض المحلات التجارية فى مصر ، ببيع الملابس التنكرية ، والأزياء المرعبة ، ويعتبره البعض موسم للشراء لديهم ، وتقوم بعض الأهالى بتعليق الزينة أيضًا على منازلهم ، على شكل أشباح وتشغيل موسيقى مرعبة وإضاءة الشموع.