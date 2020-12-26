فيديو.. “برسالة رومانسية” ارتباط هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية هنا شيحة، مؤشر البحث العالمي جوجل فى مصر ، بعد إحتفالها أمس بعيد ميلادها الـ35 برفقة محمود شاهين نجل شقيق الفنانة المصرية إلهام شاهين.

وتداول رواد موقع الصور والفيديوهات”إنستغرام”، مقطع فيديو من احتفال هنا شيحة بعيد ميلادها، ومعها محمود شاهين، ويرقص الثنائي على أغنية “انزل يا جميل” لوليد توفيق.

كما وجه محمود شاهين رسالة رومانسية لهنا شيحة لأول مرة منذ ظهورهما معا وانتشار أخبار عن وجود علاقة عاطفية بينهما.

حيث نشر شاهين ، صورته مع هنا ، عبر خاصية الاستورى بموقع انستغرام ، وعلق قائلاً:” عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة، أنا ممتن لكل لحظة نقضيها معا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز”.

وانتشرت الفترة الأخيرة شائعات عن ارتباط الثنائي بسبب تواجدهما معا في أماكن مختلفة، ليكون مهرجان القاهرة السينمائي أول ظهور رسمي لهما.

وصرحت الفنانة إلهام شاهين أنه يوجد علاقة بينهما بالفعل لكن حتى الآن لا حديث عن الزواج، ثم بعد ذلك تراجعت عن تصريحاتها موضحة أنها لا تعرف شيء.

وجدير بالذكر أن فارق السن بين محمود شاهين وهنا شيحة يبلغ 11 عاما فهنا شيحة من مواليد ديسمبر 1985 أي تبلغ من العمر 35 عاما ومحمود شاهين من مواليد اغسطس 1996 أي يبلغ من العمر 23 عاما.