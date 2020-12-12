فيديو.. “المهن التمثيلية” تكشف أسباب تأجيل التحقيق مع محمد رمضان

المستقلة/- كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن أسباب تأجيل التحقيق مع الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

وخلال لقائه في برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة نجوم F.M، قال إن التحقيق كان من المقرر أن يتم قبل 3 أيام، لكن بسبب انتخابات مجلس النواب وأن كل المستشارين منتدبين ومشغولين هذه الأيام، تم تأجيله.

وأكد زكي أن التحقيق ليس معناه الإدانة قد يكون رجلا بريئا أو مدانا، مشيرا إلى أن المشكلة أصبحت رأي عام، وأن التحقيق سيكون مع مستشارين من مجلس الدولة ولجنة هو لن يكون فيها.

وعن بيان النقابة وإيقافه قال إنه كان عليهم الرد على غضب الشارع المصري والعربي، وفي النهاية سيتم إعلان نتيجة التحقيق.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صور له مع مشاهير إسرائيلين، وكان من المقرر أن يتم التحقيق في الأسبوع الاول من ديسمبر.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.