فيديو.. المهرة البحرينية تحدث ضجة بعد رقصها ترحيباً بالزوار السعوديين لبلدها

المستقلة/- منى شعلان/أحدثت الفنانة المهرة البحرينية ضجة واسعة بعد تداول مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترقص “العرضة السعودية”، ترحيبًا بالسعوديين الذين توافدوا إلى بلدها دولة البحرين، بعد سريان قرار فتح المنافذ البرية، بين البلدين.

وتعد رقصة ”العرضة“، فنا تراثيا يختص به أهل الخليج عامة، حيث ظهرت الفنانة البحرينية وهي رافعة السيف، ووقفت أمام الفرقة التراثية، الأمر الذي عرضها لانتقادات من جانب الجمهور، كون الرقصة تخص الرجال دون النساء، بينما اعتبر البعض ما فعلته تعبيرا عن سعادتها بعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل إغلاقات كورونا.

وعلّقت المهرة البحرينية على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في سناب شات: “اعتذر جداً بسبب الأوضاع. نطرت نسكر والمجمع يسكر علشان أنزل العرضة، وقبل الزحمة وقبل الكل حبي ارحب فيكم. أكون السباقة. حي الله عمامي وعماتي”.

وشهد جسر الملك فهد، الرابط بين المملكة العربية السعودية من ناحية الخبر، بمملكة البحرين، أمس، توافد أفواج كبيرة من المسافرين السعوديين، تزامنًا مع قرار السماح بالرحلات الدولية.

وقررت السلطات السعودية، أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين، وفق الاشتراطات الآتية: “أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عامًا، محصّنين صحيًا بتطبيق (توكلنا) وقد أكملوا جرعات لقاح (كوفيد 19)، أو محصّنين متعافين. ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة. ويُستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقيهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلسلة الإمداد الصحية”.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المهندس عماد المحيسن، إن فترة توقف السفر بسبب جائحة كورونا، شهدت إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية بالجانبين السعودي والبحريني، ضمن خطة تنسيقية مع مختلف الإدارات المعنية من شركاء النجاح، لإتمام الخطة التطويرية التي تصب في خدمة المستفيدين والمسافرين بين البلدين.

كما أشار الى رفع درجات الاستعداد إلى الدرجة القصوى، من خلال فتح كافة المسارات، وتطبيق الأنظمة والاشتراطات المنصوص عليها من الجهات الصحية بالمملكتين، لمغادرة وقدوم المسافرين، حيث يقتصر السماح بمغادرة السعودية لمن يظهر لديهم حالة محصن أو متعافٍ، بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا) أو شهادة تأمين خاصة بكورونا، لمن هم دون سن 18 سنة.