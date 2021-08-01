فيديو.. المهرة البحرينية تتصدر حديث السوشيال ميديا بحفل عيد ميلادها

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت الفنانة المهرة البحرينية حديث رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بسبب مشاهد احتفالها بعيد ميلادها الـ 30، برفقة أصدقائها وأقاربها.

وتداول النشطاء مقاطع فيديو وصور من حفل عيد ميلادها الذى تحول إلى عرس، حيث أظهرت المهرة البحرينية الديكورات التي اعتمدتها للحفل، واختارت الورود البيضاء لتزيين السلالم والحديقة ليتناسب مع إطلالتها.

وأثارت مشاهد الهدايا الثمينة جدا، ومنها سيارة “رولز رويس” فاخرة جدا وباهظة الثمن، الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، كما شهد حفلها عدة فعاليات من بينها راقصة شرقية وعازفة ساكسفون ودي جي.

وذكرت المهرة في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي أن كل ما سيرونه هو هدية لنفسها، وقالت: “أوعدهم باذن الله الواحد الأحد أنكم سترون المهرة هذا العام غير غير غير”، مشيرة إلى أن “أفضل شيء اليوم هو أنها تغيّرت وسط عيونكم والأحلى اني قاعدة اشارككم فرحتي وكل ما سترونه اليوم هو هدية من نفسي إلى نفسي لاني فعلا بديت أحب نفسي وأشبعها اهتمام وبنفس الوقت”.

وأضافت: “ايه نفسي الوحيدة اللي شهدت على كل العذاب الذي مريت فيه وكل الظروف والمصاعب وصرت الحين أدلع نفسي وأحب نفسي أكثر فهذا اليوم هدية مني إلى نفسي وشكرا لكم”.