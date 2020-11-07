فيديو.. المطربة نوفا عماد” تطلق “وينك” أول أغنية عراقية هاوس ميوزيك

المستقلة/ منى شعلان/ تعاونت المطربة العراقية نوفا عماد ، لأول مرة مع الفرقة العراقية “قبيلة الوحوش Tribe of Monsters” ، من أجل إطلاق أجدد أعمالها الغنائية “وينك”، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ تعد أول أغنية في العراق تتسم بطابع موسيقى الـ “هاوس ميوزيك”.

نوفا أول مطربة عراقية تخوض هذه التجربة الموسيقية غير المألوفة في الساحة الفنية بالعراق، كما تعتبر أول عمل “غنائي” أصلي يصدره ثنائي فرقة “القبيلة”، التي تعتاد أعمالها على تقديم ريميكس موسيقي لأشهر الأغاني العربية والأجنبية بالاتكال على الإلكترونيك ميوزيك، كما تصدر الأغنية بالتعاون مع “مقام للإنتاج الفني”.

نوفا عماد، مغنية وملحنة عراقية مقيمة في كندا، تنحدر من عائلة فنية، فوالدتها هي الفنانة العراقية الشهيرة سيتا هاكوبيان، ووالدها المخرج العراقي عماد بهجت، وتمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 سنة، وضعت بصمتها المميزة في تترات المسلسلات الدرامية العالمية والعربية، منها المسلسل الكندي الشهير Sanctuary، وخطفت قلوب جمهورها المصري بتقديمها أغنيات مسلسل “السبع وصايا”، الذي ظهر للنور منذ ست سنوات وجمع في بطولته توليفة من نجوم الدراما، منهم رانيا يوسف وهنا شيحة وصبري فواز وهيثم أحمد زكي، وتعاونت خلال الأغاني مع الموسيقار هشام نزيه.

وأطلقت نوفا ألبومها الغنائي الرسمي الأول منذ ثلاث سنوات بعنوان “خايف عليه”، وضم 9 أغنيات، ثمان منها باللغة العربية، وواحدة بالفرنسية، تم تسجيله في بلدان مختلفة من العالم كالأردن ولبنان ومصر وفرنسا وبراغ وكندا وأمريكا، منها أغنيات “قررت أنساك” و”يا طير” و”هاي العراقية” و”الأمل”.