فيديو.. المخرج محمد سامي يكشف سبب الهجوم الدائم على زوجته مي عمر

المستقلة/- منى شعلان/ تحدث المخرج المصري محمد سامي، عن علاقته بزوجته الفنانة مي عمر، قائلا: “وهو أنا بعمل حاجة غير إني بكدب عليها كزوج مش كمخرج، وعلى طول بتقفشني لأنها أكتر واحدة حفظاني في العالم وبغير الكذبة 3 مرات وبعد كده بقول الصراحة.. من خاف سلم”.

وأضاف سامي، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، الذي يعرض عبر شاشة “المحور”: “وبالنسبة للتعامل معها في اللوكيشن، فقد تعاملت معها بشكل مختلف من فترة لأخرى، فقد كانت تظهر 10% من قدراتها أمام الكاميرا وكنت انفعل جدا، لأنها كانت تؤدي في البروفات بشكل أفضل، وهذا كان يرجع إلى انعدام خبرتها”.

وتابع: “حبي لها كان مخليني غيران عليها، وعاوزها تبقى أحسن حد، لأنها مراتي حبيبتي، وبالتالي كنت ببقى قاسي عليها جدا وبوترها وبتعامل بطريقة غلط جدا و ازعق لها وأقول لها يا بنتي، وزمايلي كانوا يقولوا لي بالراحة عليها هي لسه مبتدأ، وبعد شوية الانفعال بقى يجي من منطقة تانية، ولما بقت شاطرة وبقى عندها خبرة الموضوع اختلف، ولما بقت نجمة بقيت أفرمل نفسي”.

وواصل: “مرة كنا في باريس قالت لي جملة ضايقتني أوي، مش بتاخد بالك إنك في التصوير بتبقى أكتر في الانفعال عليّا لأني أقرب حد ليك، والموضوع ده بيضايقني وبتحرج لأننا في وسط الناس”، لترد عليه الإعلامية بسمة وهبة قائلة: “أصل مش هتسيب لك الاوردر وتمشي”.

ورد عليها محمد سامي قائلا: “لأ طبعا متقدرش تمشي وتسيب اللوكيشن وده عشانها ومش عشاني، وعموما أنا رديت عليها وقلت لها أنا خايف عليكِ وعاوزك تبقي كويسة، لكن هي قالت لي أنت خايف على الباقيين ومش بتعامل معاهم زيي، ومن اليوم ده بقيت اتعامل معها بطريقة مختلفة، وخاصة دلوقتي بقيت اتعامل معها باحتراف وزيها زي كل الممثلين.. هي إنسان محترف أوي وشاطر”.

وحول تعرضها للهجوم، قال: “ده بسبب وجودي، الناس من الأول قالوا إن مي نجحت عشان جوزها، ومفيش حاجة اسمها كده، ومسلسل (لؤلؤ) كان بطولة مطلقة لها ونجح في الوطن العربي كله، والناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا حاجات كتير عاوزة تكون مكاننا”.

ويعد برنامج “العرافة” امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين.