فيديو.. السوري وائل شرف يتحدث عن سر “لفة العكيد” في “باب الحارة”

المستقلة/- منى شعلان/ أطل النجم السوري وائل شرف على جمهوره ومتابعيه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، متحدثاً عن سر المشهد الذي جمعه بالفنان وفيق الزعيم، والذي نصّبه فيه الزعيم “عكيداً” على حارة الضبع في مسلسل “باب الحارة” بجزئه الرابع، مبينًا أن طريقة لف الشال، وصنع عقدة في طرفه هي فكرة الفنان وفيق الزعيم.

وأوضح الفنان السوري أن الفنان الراحل وفيق الزعيم الذي جسد دور “ابو حاتم” في العمل الشامي، كان وراء فكرة لفها بطريقة مختلفة من خلال وضع عقدة في ذيلها.

وأشار شرف في حديثه إلى استخدامه الاكسسوارات كأدوات درامية في شخصية “معتز”، كالخواتم التي كان يبدلها مع كل جزء من المواسم السبعة التي شارك فيها.

ولفت إلى التطور في الشخصية من جزء إلى آخر، وحرصه على دقة التفاصيل في هذا الإطار، كتغير طريقة سير “العكيد” مع تقدمه في السن، لتتحول من هوجاء كثيرة الحركة إلى “راكزة” بسبب نضجه.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان وائل شرف، كانت مسلسل “ورد أسود” والذي لعب بطولته إلى جانب: سلوم حداد، وصباح الجزائري، وتم تصويره بين الجزائر وسوريا، وهو من تأليف جورج عربجي، وإخراج سمير حسين، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

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