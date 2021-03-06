فيديو.. السعودية “روزانا اليامي” تعلن ارتباطها بعد شهر من طلاقها

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الإعلامية السعودية روزانا اليامي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“، ظهرت من خلاله برفقة حبيبها الجديد وهي تضع رأسها على كتفه، مع إخفاء وجهه.

وقامت بإهدائه أغنية ”الحب الجديد“ للفنان عبد المجيد عبدالله، معلقة ”يا ذا الحب الجديد“، دون أن تكشف عن هويته.

و أثارت اليامي التساؤلات حولها بعد نشرها صورة طعام، معلقة: ”سفرة عزاب في آخر يوم عزوبية“، وهو ما جعل البعض يتعجب ويتساءل حول كيفية ارتباطها بهذه السرعة و لم يمر على طلاقها سوى شهر.

كما نشرت روزانا اليامي عبر صفحتها على “إنستغرام” صورة لباقة كبيرة من الورود الحمراء وبجوارها آلة كمان، ومعهما كارت مكتوب عليه بالفرنسية “je suis desole” أي “أنا آسف” باللغة العربية، وعلقت على الصورة، قائلة: “ما فيه مثلك ولو غيرك تمناني.. تعال واسأل عيوني شنهي تعتبرك.. يا مالي الشوف وعيني ما تبي ثاني.. يا مصغر الناس فيها وأنت يا كبرك.

ومنذ حوالى شهر أعلنت الإعلامية السعودية روانا اليامي انفصالها بشكل رسمي عن زوجها خالد بعد زواج دام لعام ونصف تقريباً حيث احتفلت بالزفاف في شهر أغسطس 2019 ، وقالت اليامي عبر حسابها على ”سناب شات“: ”عشان اليوم كان موعد إثبات طلاقي سبحان الله سعادة القلب تبان في الوجه، بس للأسف الفرحة ما اكتملت مضطرة أعمل معارضة على صك الطلاق لعدم صحة المعلومات“.