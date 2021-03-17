فيديو.. “الحمدلله”.. نيللي كريم تحسم أمر خطوبتها

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم فسخ خطوبتها رسمياً من رجل الأعمال عمر إسلام، وذلك من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “إي تي بالعربي”، قائلة:” كنت مخطوبة، والحمد لله فسخت”.

وأضافت: “مفيش حد سعيد 100%، ولا حزين 100%، أكيد بيبقى فيه وقعات، أنا شخص حساس جداً، وبزعل بسرعة بس مبزعلش من حد، وبحاول على قد ما أقدر إن ما أخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني أوي”.

وأكدت أنها لا تحب التدخل في حياتها الشخصية، وتكتفي بأخبار أعمالها الفنية، مشيرةً إلى أن علاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي مقتصرة على نشر بعض الصور من أعمالها وحياتها بشكل عام.

وأوضحت أنها لا تحب التخطيط والإصرار على وجودها في موسم رمضان، لافتةً إلى أن أغلب أعمالها الناجحة لم يكن مخططاً لها، بل جاءت عن طريق المصادفة.

واحتفلت نيللي كريم، خطوبتها من رجل الأعمال المصري الذي يكبرها بـ 6 سنوات، فى يوليو الماضي ، وكان من المقرر أن الاحتفال بزواجهما نهاية فصل الصيف، قبل أن تعلن اليوم عن فسخ خطوبتها.

وفى سياق آخر، تشارك النجمة نيللي كريم في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “ضد الكسر”، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، مصطفى درويش محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، هشام إسماعيل، حمزة العيلي ، وتدور أحداث المسلسل ضد الكسر فى إطار درامي شعبي.

يذكر أن نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، لؤى عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.