فيديو.. الجمهور ينتقد أميرة الناصر بعد ارتدائها النقاب

المستقلة/- منى شعلان/ فاجأت نجمة ”السوشيال ميديا“، السعودية أميرة الناصر متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها خلال مقطع فيديو لها برفقة زوجها مشعل الخالدي، وهى ترتدى النقاب.

وقالت الناصر: “شفت أخوي المتوفى في المنام وانا رايحة معاه السوق وكنت متغطية ولما صحيت قررت اتغطى لانها هذي اكيد رغبته”، فيما أثنى زوجها على قرارها وقال إنه “من الحين تشوفونها بالنقاب حتى في تيك توك الله يستر علينا وعليك”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع مقطع الفيديو، والثنائي المثير للجدل، واتهمها البعض بتقليد الفاشينيستا الكويتية بدور البراهيم التي ارتدت النقاب ليوم واحد، فى حين أن البعض الآخر اتهمها بالكذب من أجل الترند.

وظهرت أميرة الناصر، مؤخرا من خلال مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، وهي منهارة بالبكاء بسبب تعرضها وزوجها لحادث سير، مؤكدة أن كل من كان داخل السيارة نجا من الموت غير أن السيارة تحطمت بالكامل.

وقالت أميرة الناصر في الفيديو ”الحمد لله عملنا حادثة وطلعنا سالمين منها، لكن السيارة راحت السيارة انعدمت“، ثم دخلت في نوبة بكاء.

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