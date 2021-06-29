فيديو.. الجمهور لـ يسرا اللوزي: تمثيلك بارد.. والفنانة تعلق 

المستقلة/- منى شعلان/ علقت الفنانة المصرية يسرا اللوزي على انتقادات البعض لها حول أدائها التمثيلي، حيث إنها إنها تتلقى آراء من بعض الجمهور يقولون لها “تمثيلك بارد” مؤكدة أن هذا من حقهم.

وأوضحت يسرا اللوزي، في تصريحات تليفزيونية لها، إنها في حياتها العادية تكون ردود فعلها هادئه قائلة :”أنا مش بأفور في العياط وريأكشناتي مش أوفر بس دي طبيعة شخصيتي أنا في حياتي مش بعمل ريأكشنات أوفر مش بعيط وانهار فبالتالي في التمثيل بعمل المشاهد بطبيعية، ودا طبعي ملوش علاقة بالتمثيل أو مش تمثيل”.

على جانب آخر، شاركت يسرا اللوزى في رمضان 2021 في مسلسل “بين السما والأرض”، و تدور أحداث المسلسل حول تعطل المصعد الكهربائي وبداخله مجموعة من الأشخاص تقع بينهم مفارقات حيث لكل شخص قصة وحكاية مختلفة.

ومسلسل “بين السما والأرض” قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته هاني سلامة، درة، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد بدير، محمود البزاوي، محمد لطفي، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نورهان، ندى موسى وعمرو صالح.

 

 

 

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