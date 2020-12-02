فيديو.. التونسية ريموشكا تثير الجدل بإطلالة جريئة فى مهرجان القاهرة السينمائي

المستقلة/ منى شعلان/أثارت البلوجر العالمية ريم الطايف الشهيرة بإسم ريموشكا، الجدل حولها كعادتها ، بإطلالتها الجريئة خلال حفل افتتاح الدورة الـ42، من مهرجان القاهرة السينمائي الذي يقام الآن بدار الأوبرا المصرية.

وطلت ريموشكا ، على السجادة الحمراء ، مرتدية فستان أبيض حمل طابع الجرأة، كاشف لمنطقة الصدر والبطن، كما حملت شنطة على شكل صندوق لتربية العصافير، وتعمدت رفع شعرها للأعلى، مع وضع إكسسوارات بسيطة.

ريم الطايف، تونسية الجنسية، ولقبت بـ “مونيكا بلوتشى العرب”، وأصبحت أول سيدة عربية تدخل السوق العالمية، وتعرض جميع ملابس وإكسسوارات الماركات العالمية، ومنها مهرجان “كان” الفرنسى، وحصلت على أقوى إطلالة فى مهرجان كان 2018 من جميع النقاد والسينمائيين والقائمين على المهرجان، حيث أصبحت أشهر بلوجر في العالم على السجادة الحمراء، كما وجهت إدارة المهرجان الدعوة لها لحضور حفل الافتتاح.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم “الأب – The Father” إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعرض المهرجان 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.