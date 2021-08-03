فيديو.. التريلر الرسمى للجزء الثانى من VENOM يحدث ضجة 

المستقلة/- منى شعلان/ أحدث التريلر الرسمى للجزء الثاني من فيلم “فينوم”، المستوحى عن قصص “مارفل” ضجة واسعة ، كما حصد ملايين المشاهدات بعد ساعات من طرحه.

ويبين الإعلان الجديد المزيد من الفوضى والصراع بين الوحش أسود اللون المخيف “فينوم” وغريمه الوحش الآخر، على عكس الإيقاع الأقل هدوءا للإعلان الأول الذي طرح قبل شهرين.

ويواصل الممثل البريطاني، توم هاردي، لعب دور البطولة في الجزء الثاني بتجسيده لدور المحقق التلفزيوني الناجح “إيدي بروك”، الذي يلتصق به كائن فضائي يدعى “فينوم” (سم) يعيش بداخله ويبدآن سويا رحلة صداقة طريفة يتخللها صراع مستمر بين رغباتهما المتناقضة.

ويعد الممثل الأمريكي وودي هاريلسون، المعروف بأداء الأدوار غريبة الأطوار على مدار مشواره الفني الطويل، مفاجأة الجزء الثاني من فيلم “فينوم”، والذي يجسد دور القاتل المتسلسل “كليتوس كاسادي” الذي يتحول إلى الوحش عدو “فينوم”، الأكثر ضراوة منه.

من المقرر عرض فيلم “Venom: Let There Be Carage” في دور العرض السينمائي في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وعرض الجزء الأول من “فينوم” في عام 2018، وحقق 856 مليون دولار على مستوى العالم.

 

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