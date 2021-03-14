فيديو.. الإثارة والتشويق يسيطران على البرومو الرسمي لمسلسل “الاختيار 2”

المستقلة/- منى شعلان/ ينتظر جمهور الدراما المصرية والعربية عرض الجزء الثاني من مسلسل الملحمة الوطنية” الاختيار“، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

و طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،برومو مسلسل “الاختيار 2″، وقد سيطر على البرومو حالة من التشويق والإثارة، التي تضمن عددًا من المشاهد الإرهابية والعنف ضد رجال الشرطة المصرية.

كما تصدر النجمان كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، بوسترات مسلسل “الاختيار 2″، حيث ظهرا خلال أحدث صورتين لهما وهما يتصدران بوستر العمل بصورة لكل منهما.

والمسلسل من سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى البطولة كل من النجم كريم عبد العزيز ومكى وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من الفنانين، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن المصري الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية المصرية منذ الفترة 2013 حتى 2020.

وعرض الجزء الأول من مسلسل “الاختيار” فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً ، وقام ببطولته بطولة أمير كرارة وسارة عادل وأحمد فؤاد سليم وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذي استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

 

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