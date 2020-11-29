فيديو.. ابنة هيفاء وهبي تحسم الجدل بعد أنباء تصالحها مع والدتها

المستقلة/ منى شعلان/أثارت زينب فياض ، ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ، خلال الأيام الماضية ، جدلاً واسعاً، بعد ما ظهرت فى مقطع فيديو لها ، عبر حسابها على موقع إنستغرام ، وهي تغني برفقة ابنتها أغنية “توتا توتا” لوالدتها لأول مرة، الأمر الذى اعتبره البعض مؤشرا على اقتراب الصلح بينهما.

وأوضحت زينب، حقيقة هذا الأمر ،خلال مكالمة مسجلة لبرنامج “ET بالعربي”، حيث قالت:”ما في أحلى ولا أهضم من هالأغنية لهذا السبب أخترتا، الأغنية لحنها كتير حلو، وبتعطي طاقة إيجابية”.

وعن تعليقات المتابعين على هذا المقطع ، علقت قائلة: “إذا كان مدح بيسعدني طبعًا ما بيزعجني، بس في ناس سرحت بمخيلتها، ناس عنها نوايا سيئة، ناس عندها نوايا صدمتني صراحة، اللي حلل كلمات الأغنية مع العلم إنو أنا أبدًا ما كنت منتبهة لكلمات الأغنية قد ما كنت منتبهة إنو شو هالأغنية ياللي كلها طاقة إيجابية، بنتي كانت مبسوطة عليها كل يوم بتقول توتة توتة”.

وتابعت: “في ناس صارت تحلل، يعني في ناس بدا تزرع فتن، وفي ناس إذا ما سمعت والأغنية بيقولوا أنتي عم تسمعي للفنان الفلاني لتقهري حدا، وفي ناس لما أسمع أنتي عم تسمعي عندك غاية، يعني ما فيك ترضي كل الناس، أهم شي تكون راضي ربنا، أهم شي تكون نيتك صافية، وأهم شي إن نيتي وصلت للشخص المعني”.

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة هيفـاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق.