فيديو.. إلهام الفضالة: لهذا السبب لا أتحدث عن حياتي على السوشيال ميديا

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، سبب عدم تطرقها للحديث عن حياتها الشخصية وأهلها وأصدقائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها بمجرد الكلام عن أي شيء يضايقها لن يكون هناك خط رجعة مع الأشخاص الذين تحدثت عنهم، لذلك هي تصون العشرة والذكرى الجميلة.

وقالت الفضالة، عبر مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، إنها تتواصل هاتفياً بينها وبين الشخص الذي يحدث بينهما خلاف، بعيداً عن “السوشيال ميديا”، مشيرة إلى أنها كانت من قبل شديدة التأثر بأي شيء يحدث لأصدقائها، وتحرص دائماً على نصيحتهم، لكن في النهاية وقع عليها ضرر بسبب هذه الطريقة، لذلك قررت أن تعيش لنفسها ولا تتدخل في أمور أحد.

وأشارت الفضالة إلى أنها شديدة الحرص في الرد على أي سؤال يخص حياتها الشخصية أو أصدقاءها سواء في “السوشيال ميديا” أو المقابلات التلفزيونية، لكي لا تخسر الطرف الآخر، مؤكدة أن متابعيها لا يعلمون عن حياتها الشخصية 1% منها، نظراً لأنها تحافظ على خصوصيتها.

واختتمت حديثها، قائلة: “أنا أظهر في الميديا وأضحك.. لكن أنا كان عندي ظروف خاصة في الـ7 أشهر الأخيرة، كنت مضغوطة كثيراً من أشياء في حياتي وعملي.. والله من يعرف الظروف القاسية التي مررت بها هذه الفترة سيقول االله يعينها هذه امرأة حديدية”.

وسبق أن شاركت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، جمهورها مقطع فيديو لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “ومن بعدي الطوفان”، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”.

وظهرت بجانب الفنان الكويتي شهاب جوهر، الذي يشاركها البطولة، معلقاً: “انتظرونا في مسلسلها الجديد ومن بعدي الطوفان”، ثم مازحها مشيراً إلى أن اسم المسلسل ينطبق على الشخصية التي ستلعبها هي.

ونشرت الفضالة مقطع فيديو لها من أحد المشاهد التي تقوم بتصويرها، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب، ويشاركها بطولة العمل الفنان عبدالعزيز النصار وصمود المؤمن وشوق الهادي، ومن تأليف الكاتب علي الدوحان.

وتتناول أحداث هذا المسلسل القضايا الأسرية، والمشاكل التي تحدث بين أفراد الأسرة التي تعيش تحت سقف واحد، لكن من زاوية جديدة لم تقدم من قبل.