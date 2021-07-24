فيديو.. إلهام الفضالة ترد على منتقدي زواجها.. بهذه الطريقة

المستقلة/- منى شعلان/ ردت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على منتقدي زواجها من الفنان الكويتي شهاب جوهر ، على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال مقطع عبر حسابها بتطبيق “سناب شات”.

حيث استعانت الفضالة بمقطع فيديو للكاتب والناشط الكويتي فهد بشارة وهو يقول: “أنا عمري ما أذيت أحداً ولا جرحت أحداً ولا ليَّ شغل بأحد.. ماهمني من حبني ومين كرهني.. وما همني من ذم فيني ومن مدحني.. عايش لحالي وعمري ما كان لي شغل في أحد”. وتابع: “تقولولي ده حب نفس وأنت أناني.. أيوه أنا أناني لنفسي.. عمر ما كان حب النفس أنانية.. وطالما أنا ما أذيت أحد فليرحل من يرحل ويبقى من يبقى.

وأشادت الفضالة بهذا المقطع، من خلال قيامها بإعادة نشره، مرفقةً ذلك بإيموجي التصفيق، حتى تؤكد أن هذا المقطع يتوافق مع ما يحدث معها.

وسبق أن كشفت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عن تواصلها مع مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، من أجل حسم مسألة كونها زوجة ثانية، أم أنها تزوجت الفنان الكويتي شهاب جوهر، وهو مُطلق.

وقالت العيدان، إنها حدثتها عبر البريد الخاص على أنها من إحدى المتابعات، مردفة في تعليقها: “ثروباك لما دخلت على إلهام الفضالة أهاوشها وردت عليّ”.

وجاء رسالة الفضالة أن زوجها شهاب جوهر “مُطلق”، مضيفة أنه كان في مشاكل أسرية مع زوجته منذ عامين، وأنه عندما طلبها للزواج أكد لها أنّه لا علاقة تجمعه بزوجته السابقة وأمّ أولاده.

وكتبت الفضالة: “الريال مُطلِق، عندهم مشاكل من سنتين يعني من قبل لا يعرفني، ولما خطبني قالي مُطلِق وتأكدت يالله وافقت”.

في السياق ذاته، دعت الفضالة على أعدائها ومن ظلمها، حيث نشرت نص دعاء عبرت فيه عن غضبها ممن قهرها، وأراد لها السوء، متمنيةً أن يعوضها الله بكرمه ويحميها من أعين من يريدها بحسد وكيد وسحر وشر، مختتمة تعليقها على الدعاء بالقول: “اللهم آمين في هذا اليوم الفضيل”.

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