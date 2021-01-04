فيديو.. إصابة عمر الشناوي فى حريق “دراجته النارية”

المستقلة/ منى شعلان/ كشف الفنان المصري عمر الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي ، عن تعرضه لحادث بمنزله صباح اليوم الأثنين، نتيجة لحريق لحق بدراجته النارية ، وأسفر عن إصابته بحرق في يديه وقدمه بسبب اشتعال الحريق في الدراجة.

وروى الشناوي تفاصيل الحادثة ، من خلال مقطع فيديو له عبر خاصية ستوري بحسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، موضحاً أنه فوجئ بجرس الإنذار لـ”الدراجة النارية” الخاصة به يصدر صوتا مرتفعا ، فظن في بداية الأمر أنه لص يحاول سرقتها ولكنه اكتشف أنها تحترق.

وقال عمر الشناوي: “صباح الخير يا جماعة حبيت أشارك معاكم، أنا صحيت على وعكة، صحيت على إنذار الموتوسكيل بيضرب، افتكرت حد بيسرق الموتوسيكل ومُخي بيهيألي أن حد بيسرق الموتوسيكل بتاعي، وجريت بسرعة، وسامع دربكة في الشارع تحت، بصيت لقيت الموتوسيكل في الحالة اللي شفتوها مولع”.

وتابع الفنان: “ربنا يعفي عنا المايه كانت قاطعة فملقناش مايه نطفي وفضلنا ندور على مايه، ونبتدي ندور على رملة مافيش، قولت أجيب الطفاية من شنطة العربية ومش عارف أطلعها، وبعدين عرفت أطلعها، وطفيت الحريق وببص على الموتوسيكل لقيته سايح والحتة اللي في أخره ومش فاهم سايحه إزاي”.

وأضاف : “من 6 ونصف الصبح ودا صباحي النهاردة، طبعًا اتحرقت في كل حتة إيديا ورجليا عشان كنت نازل حافي رجليا كلها محروقة ، بسبب اشتعال النيران”.

يذكر أن آخر أعمال عمر الشناوي ، مشاركته فى “أول السطر” و هي الحكاية الأخيرة من حكايات الموسم الأول من مسلسل “إلا أنا”، وشارك في بطولتها الفنانة درة، عمر الشناوي، والطفلة ريم عبد القادر، ومن إخراج محمود كامل.