فيديو.. أول ظهور لابنة هيفاء وهبي بعد خضوعها لعملية تجميل

المستقلة/- منى شعلان/ ظهرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من داخل إحدى المستشفيات في الكويت بعد خضوعها لعملية تجميل في أنفها.

وعالجت زينب من خلال العملية الإنحراف الذي كان يسبب لها ضيقا في التنفس، وفقاً لحديثها المقتضب لبرنامج “ET بالعربي”.

وفى وقت سابق أعلنت زينب فياض ، عن خضوعها لعملية جراحية بأحد المستشفيات في الكويت، دون أن توضح تفاصيل العملية مكتفيةًً بطلب الدعاء من جمهورها ومتابعيها.

قالت زينب فياض، في فيديو لها عبر ستوري “إنستغرام”: “لم أخشى من إجراء العملية الجراحية ولم تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، سبحان الله لم أخشى من العملية وتوكلي على الله”.

كما نشرت زينب فياض، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وأظهرت الصورة فياض وهي على فراش المرض داخل أحدى المستشفيات، مرتدية ملابس العمليات، معلقة: “صار موعد عمليتي، دعواتكم”.

وانهالت التعليقات من متابعي زينب الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، بينما تساءل آخرون عن تفاصيل العملية الجراحية،إلا أن زعم البعض خلال التعليقات، أن العملية هي عملية تجميل في الأنف، دون رد حاسم من ابنة الفنانة اللبنانية.

يُذكر أن زينب فياض هي الابنة الوحيدة لـ هيفاء وهبي؛ إذ تزوجت النجمة اللبناني في بداية حياتها وأنجبت ابنتها، إلا أنَّها انفصلت عن زوجها؛ بسبب رغبتها في دخول الفن حين رفض زوجها الأمر؛ لتعيش ابنتها مع والدها بعيداً عنها طوال السنوات الماضية.