فيديو.. أول تعليق من هيفاء حسين بعد خرقها قانون جمع التبرعات

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين، عن قيام دائرة الشؤون الإسلامية بدبي باستدعائها بسبب خرقها لقانون جمع تبرعات لطفل مريض يعاني من مرض “ضمور العضلات”.

وقالت حسين في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، إنها اجتمعت مع المسؤولين بدائرة الشؤون الإسلامية في دبي، وتم توضيح الأمر من قبلهم.

وأضافت: “وصلني على البريد الخاص رسالة عن حالة طفل يعاني من مرض ضمور العضلات، ويحتاج أهله للمساعدة في توفير المال لعلاجه”.

وتابعت: “تعاطفت مع حالة الطفل لأنه رضيع كأنه طفلي، كما تعاطفت مع والدته لأنها كانت تبكي، لاسيما وأنها قالت لي إن الحالة لا تستدعي التأخير، لأنه إذا لم يعالج في فترة معينة ستتأثر الرئتين وتؤدي للوفاة”.

وأوضحت :“ أنه ليس من الخطأ مساعدة الناس، لكن لا بد من الحصول على تصريح من الجهة المعنية لمشاركة مثل هذه المنشورات، فالحذر واجب”.

وقالت هيفاء: ”إنها حذفت المنشور قبل أن تتواصل معها الجهة الحكومية، وإنه كان لديها إحساس بأن ما فعلته مخالفة، وأنها نشرت الدعوة من باب العاطفة وعندما أحست بأنها خالفت الأمر حذفته“.

وطالبت الفنانة الخليجية، من الجمهور ”بتحري الدقة قبل مشاركة مثل هذه المنشورات“ مؤكدة أنها ”حصلت على توعية من دائرة الشؤون الإسلامية، وتداركت الموقف”، موجهة لهم الشكر على التوضيح.

وختمت توضيحها قائلة: ”حاولوا تنشروا الفيديو لأكبر عدد من الناس حتى يستفيدوا وما يطيحوا في الخطأ اللي أنا طحت فيه“.

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