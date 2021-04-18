فيديو.. أول تعليق من هالة سرحان بعد حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات

فيديو.. أول تعليق من هالة سرحان بعد حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت الإعلامية المصرية هالة سرحان عن سعادتها البالغة بحصولها على تأشيرة الإقامة الذهبية لدولة الإمارات لمدة عشرة أعوام والتي تعطى لأصحاب المواهب المتخصصة والباحثين والمبدعين.

ونشرت هالة سرحان فيديو عبر صفحتها بموقع ”إنستغرام“، تشكر فيه دولة الإمارات على منحها الإقامة الذهبية، مؤكدة أنها دولة جعلت من الإنسانية جنسية، وهي دولة المستقبل وقاهرة المستحيل.

وقالت الإعلامية المصرية، إنها فوجئت فور وصولها لمدينة دبي، التي عاشت فيها لسنوات طويلة، بحصولها على التأشيرة الذهبية، معربة عن شكرها الشديد وعرفانها لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها.

وتقدمت هالة سرحان بالشكر والتقدير لكل من: اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ومنى المرّي المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وفى سياق آخر أشادت هالة سرحان بعودة الفنانة الاستعراضية شريهان للشاشة بعد غياب دام 19 عاما من خلال مشاركتها فى أول أيام رمضان بالحملة الدعائية لإحدى شركات الاتصالات الكبرى.

ونشرت سرحان تغريدة عبر حسابها على تويتر، قالت فيها: شريهان تعود لتثبت أنها لا مثيل لها إعلان عن الإصرار والتحدي والإرادة وقمة في الرقي والشياكة والجمال كسرت كل قواعد إعلانات الهشك بشك وقدمت عمل فني ورسالة في قالب إعلان راقي للغاية بصمتها وعقلها وموهبتها علامة جودة فائقة.