فيديو.. أول تعليق من محمد رمضان بعد تسببه في إغلاق مطعم بدبي

فيديو.. أول تعليق من محمد رمضان بعد تسببه في إغلاق مطعم بدبي

المستقلة/- منى شعلان/ وجه الفنان المصري محمد رمضان اعتذاره للجميع بعد تسببه في إغلاق أحد المطاعم في دبي لمدة 5 أيام بسبب تجمع الجمهور حوله.

ونشر رمضان فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، ظهر فيه يقف ويغني وسط الجمهور الذي التف حوله، وكتب تعقيباً: “اعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببنا في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي لمدة خمس أيام بسبب تجمعهم حولي”.

من ناحية أخرى علق الفنان المصري على تصريحات مواطنه الفنان حسين فهمي، التي وصفه فيها بأنَّه خليفته ويستحق لقب “يا واد يا تقيل”، هذا اللقب الذي أطلقته عليه الفنان الراحلة سعاد حسني في فيلمها “خلي بالك من زوزو”.

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته بموقع “انستغرام”، مقطع فيديو للفنان حسين فهمي في أحد اللقاءات الصحفية وهو يُجيب عن سؤال يتعلق بمن يمنحه من بعده لقب “الواد التقيل” الذي اشتهر به فهمي منذ نجوميته السينمائية.

وقال فهمي في الفيديو: “هو فيه غيره؟ محمد رمضان”، وهو الأمر الذي أثار سعادة محمد رمضان، ليعلق قائلا: “النجم الكبير حسين فهمي أعتز بشهادتك وبإنك ضد التفرقة العنصرية، لكي تُهدي لقب (الواد التقيل) لصاحب بشرة سمراء.. أعوذ بالله من كلمة أنا”.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان طرح كليب “ثابت” من إخراج محمد سامي، كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “موسى” مع سمية الخشاب وهبه مجدي ، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة.