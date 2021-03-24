فيديو.. أول تعليق من زينب العسكري على أنباء طلاقها

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة البحرينية زينب العسكري حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن انفصالها عن زوجها ووالد بناتها الثلاث بعد إفصاح الإعلامية الكويتية مي العيدان عن ذلك الأمر، رداً على دعم العسكري للنجمة حلا الترك فى صراعها مع والدتها منى السابر.

وقالت زينب العسكري في فيديو عبر صفحتها على تطبيق ”سناب شات“، إن الخبر غير صحيح مطلقًا، مضيفة:“فال الله ولا فالك يا مي، يا حبيبتي شنو هذه الشائعة، هذه ما راح أقبلها منك.. لازم تتأكدين مني قبل ما تكتبين هذه الشائعة“.

وأوضحت الممثلة البحرينية المعتزلة أنها تلقت العديد من الاتصالات من محبين يريدون التأكد من الخبر، مشيرة إلى أنها تجلس حاليًا في البحرين مع بناتها الثلاث، ولكنها ستعود قريبًا للعيش مع زوجها.

ودعت زينب العسكري رواد مواقع التواصل لعدم نشر هذا الخبر المزعج مجددًا لأنها لا تحب سماعه، وألا يتحقق لا قدّر الله.

وهاجمت ”العيدان“ ، العسكري بعد حديثها عن قضية حلا الترك ووالدتها ، من خلال منشور عبر حسابها على إنستغرام:“أنا أرد عليك زينب، إللي إيديه في الميْ مو مثل إللي إيديه في النار، لأنك عايشه مرفهة ومرتاحة، وتزوجتي شيخًا ورجلًا محترمًا، وأنجبتي منه ٣ بنات، ولما انفصلتما استمر بصرف مخصصاتك، أنتِ والبنات، ويتعامل معك بطريقة محترمة.. ما تزوجتي واحدًا وانفصل عنك، وشهَّر بك، و بسمعتك، وشرفك“.