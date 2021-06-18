فيديو.. أول تعليق للفنان تميم يونس على اتهامه بالاغتصاب الزوجي

المستقلة/- منى شعلان/ علق الفنان المصري تميم يونس على اتهام طليقته ندى عادل باغتصابها أثناء فترة زواجهما، خلال الساعات الماضية، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نفي تميم ، الاتهام الموجة إليه، من خلال فيديو نشره عبر خاصية الاستورى بموقع إنستغرام، قال فيه: “ردا على الحاجات اللي بتسمعوها واللي بتتكتب دلوقت في الجرايد، ده محصلش ومش هيحصل أبدا.. أنا أول مرة أسمع عن حاجة كده زيي زيكم وعيلتي أول مرة تسمع عن حاجة كدة، ومش هاخد أي إجراء قانوني غير لما يبقى فيه تهمة واضحة وصريحة ووقتها هتصرف بالقانون”.

أضاف: “مش هكرر أخطائي تاني اللي الناس بتستفزني عشان أقع فيها”.

وكانت ندى عادل، طليقه تميم يونس قد كشفت عن تعرضها للاغتصاب الزوجي، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهرت ندى عادل في مقطع الفيديو وهي تبكي، مُعلنة أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

وقالت طليقة تميم يونس، إنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، وأنها تشعر بالضيق والغضب، لعدم وجود قانون في مصر لحماية الزوجة، كما أن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت: “فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن”.

وأكدت ندى عادل أنها قرأت على بعض المواقع أن الاغتصاب الزوجي لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية حتى السبعينيات من القرن الماضي لأن الزوج يمتلك زوجته، مؤكدة أنها تأمل في تغيير القانون و تجريم الاغتصاب الزوجي.