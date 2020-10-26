فيديو.. أول تعليق لـ”رانيا يوسف” بعد السخرية من حديثها عن الديناصورات

فيديو.. أول تعليق لـ”رانيا يوسف” بعد السخرية من حديثها عن الديناصورات

المستقلة/ منى شعلان/ أثار تصريح للفنانة المصرية رانيا يوسف ، عن فيروس كورونا ، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث سخر بعض النشطاء من حديثها ودشنوا هاشتاغ بعنوان “مدام رانيا” ردا على الفنانة المصرية.

وتحدثت رانيا يوسف ، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، قائلة: “أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، إحنا مش هنحارب الكورونا؟ هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية”.

تصريح رانيا يوسف ، تسبب فى إطلاق النشطاء بعض التدوينات الساخرة ، خاصة وأن الديناصورات حيوانات، عاشت على الأرض مدة 160 مليون سنة قبل ميلاد الإنسان ، وفقا لتقدير العلماء.

وجاءت تعليقات النشطاء كالتالى:” شاهد قبل الحذف: مدام رانيا، تهدم نظرية التطور في ثوان، هيَّ أتهدمت خلاص لأن الإنسان كان موجود وقت وجود الديناصورات، وكان فيه ديناصورات طائرة بيستخدمها الإنسان في الإنتقال من التجمع الخامس لأكتوبر ، أنا والرجاله طالعين نحارب الديناصورات مع مدام رانيا يوسف.

وفى أول تعليق من الفنانة المصرية رانيا يوسف ، على السخرية من حديثها ، كتبت فى تغريدة لها قائلة :”يا جماعه قصدي اننا قادرين نحارب اي حاجه طول ما احنا اقوياء هنحارب كل حاجه، هزروا يا جماعه مش كده”.