فيديو.. “أنا غلطان” أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب

المستقلة/- منى شعلان/ فتح الفنان المصري أحمد سعد،النار على طليقته السابقة سمية الخشاب، فى تصريحات تليفزيونية له، ردا على الاتهامات التي وجهتها له بعد ظهوره في مسلسل “موسى” للفنان محمد رمضان، وأداء أغنية حفل الزفاف ضمن أحداث المسلسل، مشددًا على أنه لم تحدث أي مشاكل في وقت المسلسل أو أثناء التصوير، ولكن المشاكل حدثت فيما بعد.

وقال سعد: متضايقتش منها بسبب الحاجات اللي كانت بتنزلها على صفحتها، لأن دي واحدة أنا مطلقها من سنتين غيابي، ومكنتش بجري وراها، وأنا خاطب وبحب خطيبتي جدًا، وخطيبتي كانت عارفة إني رايح أصور مع سمية”.

كما رد على اتهام سمية الخشاب بأنه ظهر في المسلسل حتى “يسترزق”، قائلا: “ما كلنا بنشتغل عشان نسترزق”، مشددًا على أن طليقته تتهمه بأنه سعى حتى يصبح “تريند”، ولكن هذا غير صحيح، معقبا: “بقالك 30 يوم في رمضان مطلعتيش تريند غير في اللحظة اللي أنا كنت فيها معاكي، وبعدين أنا روحت بسلامة نية، عشان محمد رمضان وأي حاجة بيقولهالي بعملها”.

وكشف عن أن محمد رمضان تواصل معه حتى يغني في المسلسل، وسأله هل لديه مشكلة بسبب أداء الفنانة سمية الخشاب دور البطولة، فرد عليه قائلًا: “مفيش علاقة وحشة بيني وبين سمية، وإذا كان فيه مشاكل من أي نوع، فدي مشاكل إدارية، وعندنا قضاء نزيه، وبنحكم القضاء، والغناء في المسلسل هيكون سلوك حضاري، وأنا معنديش مشاكل خالص”.

واعترف أحمد سعد بخطأه في إثارة المشاكل مع سمية الخشاب، موضحًا: “أنا غلطت إني حركت فتيل المشاكل، لأنه أنا بتعامل مع السوشيال ميديا بشكل عشوائي، وأنا كنت بنزل على صفحتي الحاجات اللي الناس كاتباهالي كنوع من التقدير ليهم، ومن غير ما أخد بالي في وسط الزحمة نزلت حاجة فيها كلام ميصحش وأنا مرضاش أي حد يقوله لأي حد، وعملتله إعادة نشر في الزحمة وسط حاجات كتير أوي فحدثت المشاكل التي ظهرت فيما بعد”، ولكن عندما ذهبت إلى التصوير لم يحدث أي مشكلة ولكن “هزرنا واتصورنا مع بعض”.

 

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