فيديو.. أميرة الناصر تحدث ضجة بعد تقبيل قدم زوجها

المستقلة/- منى شعلان/ أحدثت نجمة مواقع التواصل السعودية أميرة الناصر ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تقبل قدم زوجها مشهور ”سناب شات“ السعودي مشعل الخالدي.

وظهرت أميرة الناصر خلال مقطع فيديو وهي تحضر لمأدبة الإفطار، كاشفة عن إعجابها بالمكان المميز الذي تقيم فيه رفقة زوجها، حيث يقضيان ”شهر العسل“ بعد عودتهما لبعضهما مجددا.

وأظهرت أميرة الناصر زوجها مشعل الخالدي وهو نائم في غرفة، وذهبت لتوقظه من نومه قبل دقائق من الإفطار، حيث قالت إنها تصطحبه لتناول وجبة الإفطار في الفندق المقيمين فيه.

وظلت أميرة الناصر توقظ زوجها وهي تقبل رأسه ويده، وما أن بدأ يفيق من نومه حتى طلب منها تقبيل قدمه بقوله ”بوسي رجلي“، قبل أن تندهش من مطلبه.

وبعدها رضخت أميرة الناصر لمطلب زوجها قائلة ”وليش ما أبوس رجلك“، وعندما بدأ يتراجع أصرت على موقفها وقبلت قدمه وهي توقظه من نومه.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو ووجهوا انتقادات واسعة لأميرة الناصر بسبب ما فعلت، واصفين المشهد بأنه ”مقزز“.

 

 

 

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