فيديو.. أروى اليمنية تهاجم المشاهير.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ هاجمت الفنانة والمذيعة اليمنية أروى، المشاهير الذين يكشفون حياتهم الشخصية، من زواج وطلاق، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أروى، في فيديو عبر حسابها بتطبيق “سناب شات”: “أريد أن أخبركم عن موضوع يشغل اهتمامي، لماذا كل الناس التي تظهر على السوشيال ميديا الآن تُخبر الجميع بأسرارها؟ سواء حدث معها طلاق أو زواج، ألا تذكرون قديماً كان الفنانون مثل سعاد حسني عندما تتزوج أو تُطلق، الإعلام وقتها لا يعرف عنها شيئاً”.

وأضافت: “الآن تظهر الفنانة أو المشاهير (البلوجر) إذا اتزوجت أو أطّلقت تُخبر الجميع، وأشعر أنَّها تُخبر السوشيال ميديا بطلاقها قبل ما تُخبر أهلها، وهذا شيء غير لطيف وغير صحيح”.

وتابعت الفنانة اليمنية قائلةً: “مع الوقت إذا أحد سأل تلك الفنانة عن سبب طلاقها تُخبرهم بأنَّه لا يوجد بينهما نصيب، بدلاً من الردود، وإظهار حياتهم الشخصية أمام السوشيال ميديا”.

وواصلت : “المتابعون ليس لهم الحق في معرفة حياتنا الشخصية، وأنَّ تلك الحياة الشخصية ملكٌ لنا نحن فقط، وأنَّ معظم المشاهير الذين يُبرزون حياتهم أمام الناس، ليسوا سعداء بل يعكسون لكم صورةً غير الواقع الذين يعيشونه”، واختتمت بقولها: “أنا إذا زعلت من أخوي لن أُخبر أصدقائي بهذا الأمر، فكيف لي من إخبار العالم كله، احتفظوا بأسراركم داخلكم”.

وفي سياق آخر احتفلت أروى، مؤخراً بعيد ميلادها الـ41، برفقة زوجها رجل الأعمال عبدالفتاح المصري، حيث اقتصر الحفل على الأسرة فقط، وهو ما جعل أروى تعبر عن تمنيها وجود المقربين منها معها.